UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ГФС разоблачила масштабное уклонение от уплаты налогов в рамках давальческой схемы на ОПЗ

Автор: РБК-Украина

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили масштабное уклонение от уплаты налогов на сумму более 41 млн гривен в рамках давальческой схемы на ОПЗ.

Об этом говорится на сайте ГФС.

Правоохранители установили, что служебные лица указанного предприятия, находится в г. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налогового и финансового учета, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Предприятие покупало природный газ с целью его дальнейшей передачи на ОПЗ для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток произведенного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализовано за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.

По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, были проведены обыски в городе Киеве и в Одесской области.

По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение о совершении уголовного правонарушения.

Сейчас проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее по результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники Государственной фискальной службы уличили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОПЗГФСНалоги