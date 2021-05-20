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ДФС викрила масштабне ухилення від сплати податків в рамках давальницької схеми на ОПЗ

Автор: РБК-Україна

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили масштабне ухилення від сплати податків на суму понад 41 млн гривень в рамках давальницької схеми на ОПЗ.

Про це йдеться на сайті ДФС.

Правоохоронці встановили, що службові особи вказаного підприємства, що знаходиться у м. Києві, з метою заниження податкових зобов’язань в період 2020 року здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей поза податковим та фінансовим обліками, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підприємство купувало природний газ з метою його подальшої передачі на ОПЗ для виготовлення аміаку та карбаміду, який експортувався та реалізовувався на території України.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність підприємства за 2020 рік, та зробивши необхідні розрахунки, правоохоронці виявили надлишок виготовленого карбаміду, який надалі, за оперативними даними, реалізовано за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітностях.

За попередніми підрахунками сума завданих державі збитків в результаті "тіньової" реалізації карбаміду складає 41 млн грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшуки у місті Києві та в Одеській області.

За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які містять підтвердження щодо вчинення кримінального правопорушення.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше за результатами проведених обшуків в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники Державної фіскальної служби викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

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