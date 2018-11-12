ГФС провела более 18,5 тыс. судов с украинским бизнесом в 2018, - Opendatabot

Фото: ГФС (twitter.com/SFSofUkraine)

Ежемесячно происходило около 1,5 тысячи судов, участником которых была налоговая

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) провела около 18 542 судебных заседаний против налогоплательщиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Opendatabot.

Указано, что около 1,5 тысячи судов, участником которых была налоговая, происходило ежемесячно. При этом в подавляющем большинстве дел (в двух третях) ГФС выступает в суде в качестве ответчика. То есть, в большинстве судебных дел налогоплательщики пытаются оспорить сумму начисленных налогов или штрафные санкции налоговой.

Подчеркивается, что по сравнению с 2017 годом количество судебных дел с участием ГФС значительно уменьшилось. Так, в прошлом году служба проводила около 2500 судов ежемесячно, то есть на тысячу больше, чем в 2018 году.

Также сообщается, что самой распространенной причиной того, почему ГФС подает в суд на налогоплательщика, является взыскание задолженности. При этом, в Opendatabot информируют, что в большинстве таких дел задолженность налогоплательщиков является безнадежной, то есть ее невозможно погасить из-за отсутствия средств и имущества ответчика.

Добавим также, указано, что если предприятие сотрудничает с налогоплательщиком, которое судится с ГФС, риск того, что налоговая подаст на него в суд, растет.

Напомним, налоговая требует от НАК "Нафтогаз" 16 млрд гривен за выигрыш в Стокгольме.

Как писало РБК-Украина ранее, ГФС в июне обнаружила 18,6 тыс. нарушений таможенных правил с начала 2018 года.