ГФС обнаружила 18,6 тыс. нарушений таможенных правил с начала 2018

По сравнению с 2017 годом количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилось на 69%

В течение пяти месяцев 2018 года таможнями Государственной фискальной службы выявлено 18600 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 752 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилось на 69%.

"В почти 2,2 тыс. дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 266 млн грн. Так, больше всего изъято промышленных товаров - на 123,4 млн грн. Сумма изъятых продовольственных товаров составила 62,6 млн грн., валюты - 39,8 млн грн", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что непосредственно таможнями ГФС рассмотрено 14 тысяч дел о нарушении таможенных правил, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Начислено штрафов на сумму 9,2 млрд гривен, из которых в госбюджет взыскано 43 млн гривен. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 555 млн гривен. По результатам их рассмотрения судом принято решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 177 млн ​​гривен.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине потери бюджета вследствие контрабанды в год составляют 4 млрд долларов.