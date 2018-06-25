Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ГФС обнаружила 18,6 тыс. нарушений таможенных правил с начала 2018

НовостиЭкономика    25.06.2018 - 19:47
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

По сравнению с 2017 годом количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилось на 69%

В течение пяти месяцев 2018 года таможнями Государственной фискальной службы выявлено 18600 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 752 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилось на 69%.

"В почти 2,2 тыс. дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 266 млн грн. Так, больше всего изъято промышленных товаров - на 123,4 млн грн. Сумма изъятых продовольственных товаров составила 62,6 млн грн., валюты - 39,8 млн грн", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что непосредственно таможнями ГФС рассмотрено 14 тысяч дел о нарушении таможенных правил, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Начислено штрафов на сумму 9,2 млрд гривен, из которых в госбюджет взыскано 43 млн гривен. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 555 млн гривен. По результатам их рассмотрения судом принято решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 177 млн ​​гривен.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине потери бюджета вследствие контрабанды в год составляют 4 млрд долларов.

Аваков: бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год ГФС завершает отработку взаимодействия таможни и силовиков во время оформления товаров
Теги публикации: ГФС, таможня, нарушения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь