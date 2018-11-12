ДФС провела понад 18,5 тисяч судів з українським бізнесом у 2018, - Opendatabot

Фото: ДФС (twitter.com/SFSofUkraine)

Щомісяця відбувалось близько 1,5 тисячі судів, учасником яких була податкова

Державна фіскальна служба України (ДФС) провела близько 18 542 судових засідань проти платників податків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Opendatabot.

Вказано, що близько 1,5 тисячі судів, учасником яких була податкова, відбувалось щомісяця. При цьому, у переважній більшості справ (у двох третинах) ДФС виступає у суді як відповідач. Тобто, у більшості судових справ платники податків намагаються оскаржити суму нарахованих податків або штрафні санкції податкової.

Підкреслюється, що у порівнянні з 2017 роком кількість судових справ за участі ДФС значно зменшилась. Так, минулого року служба проводила близько 2,5 тисяч судів щомісяця, тобто на 1 тисячу більше, ніж у 2018 році.

Також повідомляється, що найпоширенішою причиною того, чому ДФС подає до суду на платника податків, є стягнення заборгованості. При цьому, в Opendatabot інформують, що у більшості таких справ заборгованість платників податків є безнадійною, тобто її неможливо погасити через відсутність коштів та майна відповідача.

Додамо також, вказано, що якщо підприємство співпрацює з платником податків, що судиться з ДФС, ризик того, що податкова подасть на нього у суд, зростає.

Нагадаємо, податкова вимагає від НАК "Нафтогаз" 16 млрд гривень за виграш у Стокгольмі.

Як писало РБК-Україна раніше, ДФС у червні виявила 18,6 тис. порушень митних правил з початку 2018 року.