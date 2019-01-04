ДФС оприлюднила дані щодо надходжень податків і зборів за 2018 рік

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Надходження 15% перевищили показник 2017 року

До загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу ДФС.

Як зазначили в прес-службі, надходження на 15,2% або на 96,5 млрд грн перевищили показник 2017 року

Зокрема, до загального фонду держбюджету у 2018 році спрямовано 390,6 млрд грн податкових платежів, що на 18,7%, або на 61,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

Митних платежів у січні-грудні 2018 року до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 338,8 млрд грн. Це майже на 11,5%, або на 35 млрд грн перевищує показник 12 місяців 2017 року.

Нагадаємо, що у 2018 році державні запозичення за загальним фондом держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн в гривневому еквіваленті. У Мінфіні повідомили, що внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у сумі 0,3 млрд грн, уряд у грудні ухвалив рішення про їх заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень. Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.