У ДФС назвали суму надходжень до місцевих бюджетів за 2018 рік

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Основу місцевих бюджетів складає податок на доходи фізичних осіб

До місцевих бюджетів протягом 2018 року сплачено 230,5 млрд грн, що на 21,6%, або на 41 млрд грн більше, ніж у 2017 році (189,5 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними прес-служби, податку та збору на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету протягом 2018 року сплачено 229,9 млрд грн. Цей показник на 23,8%, або на 44,2 млрд грн перевищує надходження 2017 року.

У грудні минулого року до місцевих бюджетів надійшло 20,8 млрд грн, що на 18,7%, або на 3,3 млрд грн більше грудня 2017 року.

За даними ДФС, у грудні 2018 року платники спрямували 25,2 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 19,7%, або на 4,1 млрд грн більше грудня 2017 року.

sfs.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

Нагадаємо, що у 2018 році державні запозичення за загальним фондом держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн в гривневому еквіваленті. У Мінфіні повідомили, що внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у сумі 0,3 млрд грн, уряд у грудні ухвалив рішення про їх заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень. Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн.