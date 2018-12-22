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ДФС назвала останній день сплати податків у 2018 році

Новини » Фінанси    22.12.2018 - 10:53
ДФС назвала останній день сплати податків у 2018 році
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Податки необхідно сплатити до 29 грудня з урахуванням графіку роботи банківської системи

Державна фіскальна служба попередила про те, що у грудні 2018 року останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день - 30 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в прес-службі, платникам необхідно здійснити сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань не пізніше 29 грудня 2018 року з урахуванням графіку роботи банківської системи України та органів Державної казначейської служби.

У ДФС нагадали, що система електронних платежів Національного банку України (СЕП) та органи Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2018 року та на початку 2019 року працюватимуть в такому режимі:

27 та 28 грудня 2018 року - в режимі подовженого банківського дня (на дві години).

29 грудня 2018 року -  органи Казначейства зараховують надходження до бюджетів всіх рівнів, а банки здійснюють початкові платежі через СЕП лише до 13.00.

2 січня 2019 року банки та органи Казначейства працюють без клієнтів.

3 січня 2019 року банки та органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Раніше Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2018 року - на початку 2019 року.

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