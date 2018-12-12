Кабмин утвердил соглашение с Грузией о поездках по ID-картам

Иллюстративное фото (УНИАН)

Решение необходимо для вступления соглашения в силу

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Грузией о поездках по внутренним паспортам в виде ID-карт. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, само соглашение было подписано 5 октября 2018 года. Документ предусматривает, что украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в Грузию на основании ID-карт с бесконтактным электронным носителем.

Фото: соглашение с Грузией

Напомним, в сентябре Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. После того, как решение официально вступит в силу, украинцы смогут путешествовать в эту страну, используя биометрический паспорт, без оформления виз.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на этой неделе представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами.

"Мы на пороге важных решений. Я планирую уже дойти до финишного этапа обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей", - сообщил Парубий. Кроме того, по его словам, стороны также подпишут межпарламентское соглашение.