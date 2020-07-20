ГФС борется с экономическими преступлениями и не вмешивается в работу бизнеса, - Солодченко

Фото: Сергей Солодченко (wikipedia.org)

В последнее время произошло обновление всего руководящего состава ГФС, а также изменены подходы в общении налоговиков с бизнесом

Государственная фискальная служба докажет обществу, что налоговики - это профессиональные специалисты, которые лишь борются с экономическими преступлениями, а не вмешиваются в деятельность бизнеса, как это было раньше.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко.

"Если я смогу донести до общества, что налоговый милиционер - это профессиональный специалист, который отрабатывает экономические преступления, не вмешиваясь в деятельность другого субъекта хозяйствования, - это будет большое дело", - подчеркнул Солодченко.

Он также отметил, что в настоящее время ГФС кардинально отличается от той службы, которая была раньше.

"ГФС 2014 года и сейчас - это две противоположные службы. Название может и то же самое, но сейчас - это орган, который работает не для себя, а настроен на работу с бизнесом", - добавил Солодченко.

По его словам, все прошедшие годы налоговая милиция дискредитировала себя в глазах общества, оказывая давление на бизнес, устраивая так называемые "маски-шоу", блокируя счета предприятий.

"Сейчас я запретил это делать: изымать у предприятий продукцию, оборотные средства, жесткие диски, блокировать счета предприятия, если у него нет долга перед государством. Есть много наработок, чтобы бизнес не чувствовал внешнего воздействия на его хозяйственную деятельность", - отметил и.о. председателя ГФС.

Он напомнил, что в последнее время произошло обновление всего руководящего состава ГФС, а также изменены подходы в общении налоговиков с бизнесом.

"Я поменял всех руководителей налоговой милиции. Мы отошли от коррупционного общения с черным бизнесом, осталось позади негативное общение с легальным бизнесом", - подчеркнул он.

И.о. ГФС добавил, что сейчас представители бизнеса во время встреч с налоговиками отмечают отсутствие давления со стороны налоговой.

"Когда мы проводим встречи с бизнесом, многие говорят, что не понимают - работаем ли мы сейчас или нет. Это очень положительная вещь. Если мы будем работать правильно, то нас никто не будет замечать", - считает Солодченко.

При этом он отметил, что ГФС сейчас довольно активно работает в направлении расследования экономических преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом алкоголя и табака.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба предложила более логичный алгоритм взаимодействия налоговых ревизоров со следователями и оперативниками налоговой милиции.