Солодченко рассказал о новом алгоритме взаимодействия ревизоров ГФС с налоговой милицией

Фото: Сергей Солодченко (sfs.gov.ua)

По его словам, получив положительные отзывы от бизнеса, новый алгоритм прописали в совместном приказе ГФС и ГПС

Государственная фискальная служба (ГФС) предложила более логичный алгоритм взаимодействия налоговых ревизоров со следователями и оперативниками налоговой милиции.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, получив положительные отзывы от бизнеса, новый алгоритм прописали в совместном приказе ГФС и ГПС. В частности, в документе говорится о продлении сроков подачи актов проверки налоговой службой в налоговой милиции.

"Налоговая служба направляла к налоговой милиции акт проверки сразу после ее проведения. Теперь это происходит только по истечению 20 дней. Это дает возможность исключить случаи передачи актов, которые в дальнейшем могут быть отменены", - объясняет.в. председателя ДФС.

Также Солодченко подчеркнул, что госслужащие должны избегать любых высказываний и формулировок, которые могут нанести ущерб деловой репутации бизнесмена или предприятия. Налоговый милиционер должен избегать необоснованных высказываний о противоправности деятельности налогоплательщиков или их контрагентов и трактовать это как установленный и доказанный факт.

"Это, на самом деле, очень простые решения, но благодаря ему бизнес почувствовал, что у нас нет цели навредить. В конце концов, если предприниматели ведут свои дела честно, то ГФС для них не враг", - подытожил Солодченко.

Напомним, ранее сообщалось, что исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко инициировал ряд увольнений и назначил новых руководителей региональных подразделений службы.

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Автор: РБК-Украина