Гетманцев спрогнозировал начало реальной работы Бюро экономической безопасности

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что серьезных сбоев в следственных действиях БЭБ не будет. Изменения в УПК депутаты рассмотрят оперативно, уверяет он.

"Если говорить о том, когда БЭБ полноценно заработает, то я считаю, что 3-4 месяца достаточно. Вопрос об изменениях в УПК стоит на первую неделю сентября, и я думаю, что с высокой долей вероятности он будет поддержан. Это уже второе чтение, поэтому мы справимся очень быстро", - сказал Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем он не исключает, что какие-то сбои в работе БЭБ могут быть. Но они, по мнению депутата, не будут носить массовый характер.

"При создании нового органа мы никогда не застрахованы от такого хода событий. Вероятней всего, какие-то задержки в расследовании каких-то производств могут быть. Но будет ли это иметь массовый характер и приведет ли к каким-то процессуальным катаклизмам, зависит исключительно от руководства этого органа. Я надеюсь, что такого не будет", - заявил депутат.

Если эти ожидания подтвердятся, то функции выявления и расследования экономических преступлений от налоговой милиции и СБУ плавно перейдут БЭБ. И уже через пару месяцев, после решения всех организационных и кадровых вопросов, новый орган сможет заработать в полную силу.