Гетманцев спрогнозував початок реальної роботи Бюро економічної безпеки

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що серйозних збоїв у слідчих діях БЕБ не буде. Зміни до КПК депутати розглянуть оперативно, запевняє він.

"Якщо говорити про те, коли БЕБ повноцінно запрацює, то я вважаю, що 3-4 місяці достатньо. Питання про зміни в КПК стоїть на перший тиждень вересня, і я думаю, що з високою часткою ймовірності він буде підтриманий. Це вже друге читання, тому ми впораємося дуже швидко", - сказав Гетманцев в коментарі РБК-Україна.

Разом з тим він не виключає, що якісь збої в роботі БЕБ можуть бути. Але вони, на думку депутата, не будуть носити масовий характер.

"При створенні нового органу ми ніколи не застраховані від такого перебігу подій. Скоріш за все, якісь затримки в розслідуванні якихось проваджень можуть бути. Але чи буде це мати масовий характер і чи призведе до якихось процесуальних катаклізмів, залежить виключно від керівництва цього органу. Я сподіваюся, що такого не буде", - заявив депутат.

Якщо ці очікування підтвердяться, то функції виявлення та розслідування економічних злочинів від податкової міліції та СБУ плавно перейдуть БЕБ. І вже через пару місяців, після вирішення всіх організаційних і кадрових питань, новий орган зможе заробити на повну силу.