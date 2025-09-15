ua en ru
Гетманцев про програму з МВФ: на столі два варіанти

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 11:55
UA EN RU
Гетманцев про програму з МВФ: на столі два варіанти Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Україна і МВФ поки що не визначилися щодо продовження формату співпраці. Можлива як нова програма, так і продовження чинної.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Прийнятними буде будь-який варіант. Я знаю, що на столі обидва варіанти", - сказав він.

За його словами, від нової програми не треба очікувати якихось карколомних змін - структурні маяки, які є в чинній програмі, перейдуть у нову, можливо, за деяким винятком, або в дещо видозміненому вигляді.

"Ми дуже потребуємо нової програми, тому робимо все, щоб вона існувала", - додав Гетманцев.

Програма з МВФ

Чинна програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду і близько 150 млрд доларів від партнерів.

У серпні голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що "формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення".

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко 9 вересня заявила, що Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування. Рішення з цього питання МВФ ухвалить до кінця року.

МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною. Як заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, під час підготовки нової програми враховуватиметься і часовий горизонт війни. Ці параметри будуть інтегровані в макроекономічні прогнози та потреби країни.

