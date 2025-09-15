Гетманцев про програму з МВФ: на столі два варіанти

Україна і МВФ поки що не визначилися щодо продовження формату співпраці. Можлива як нова програма, так і продовження чинної.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Прийнятними буде будь-який варіант. Я знаю, що на столі обидва варіанти", - сказав він.

За його словами, від нової програми не треба очікувати якихось карколомних змін - структурні маяки, які є в чинній програмі, перейдуть у нову, можливо, за деяким винятком, або в дещо видозміненому вигляді.

"Ми дуже потребуємо нової програми, тому робимо все, щоб вона існувала", - додав Гетманцев.