Гетманцев о программе с МВФ: на столе два варианта

Украина и МВФ пока не определились о продолжении формата сотрудничества. Возможна как новая программа, так и продолжение действующей.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина .

"Приемлемыми будет любой вариант. Я знаю, что на столе оба варианта", - сказал он.

По его словам, от новой программы не надо ожидать каких-то сногсшибательных изменений - структурные маяки, которые есть в действующей программе, перейдут в новую, возможно за некоторым исключением, или в несколько видоизмененном виде.

"Мы очень нуждаемся в новой программе, поэтому делаем все, чтобы она существовала", - добавил Гетманцев.