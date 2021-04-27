Гетманцев: правоохранители должны как можно быстрее расследовать махинации в оборонном секторе 

Правоохранители должны быстро и прозрачно расследовать дело о хищениях в "Укроборонпроме" , касающиеся злоупотреблений на оборонных закупках во времена предыдущей власти.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Призываю правоохранительные органы как можно скорее разобраться, расследовать и передать дела в суд - пусть суд даст юридическую оценку действиям со стороны должностных лиц государства и связанных с ними лиц", - сказал народный депутат.

Также по его словам, при предыдущей власти умышленно 3 года блокировали подписание закона, который вносил изменения в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми устанавливалась ответственность за поставку некачественного оборудования для украинской армии.

Напомним, ранее сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Игорю Гладковскому сообщили о подозрении.

Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрома" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

На прошлой неделе Игоря Гладковского объявили в розыск из-за того, что он трижды не явился в САП для получения обвинения.

26 апреля стало известно, что Гладковский самостоятельно пришел в САП для получения обвинительного акта. При этом он не был задержан.