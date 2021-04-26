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Дело Игоря Гладковского передали в суд

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 15:41
Дело Игоря Гладковского передали в суд Фото: подозреваемый по делу о хищениях в "Укроборонпроме" Игорь Гладковский (investigator.org.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Прокуроры Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского. Ему инкриминируют получение 950 тысяч гривен неправомерной выгоды по делу о хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Действия Гладковского-младшего квалифицированы по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

"На сегодня досудебное расследование в указанном производстве закончено. Обвинительный акт… направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в САП.

Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020 года. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

На прошлой неделе Игоря Гладковского объявили в розыск из-за того, что он трижды не явился в САП для получения обвинения.

Сегодня стало известно, что Гладковский самостоятельно пришел в САП для получения обвинительного акта. При этом он не был задержан.

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Новости Украины Общество обвинение САП антикоррупционный суд Гладковский
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