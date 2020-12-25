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Прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского

Киев, Пятница 25 декабря 2020 20:55
Прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского
Фото: Игорь Гладковский (investigator org ua)
Автор: Олег Черныш

Специальная антикоррупцонная прокуратура (САП) решила не иницировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. Прокуроры не видят в этом необходимости.

Об этом сказал в интервью "Громадському" и.о. главы САП Максим Грищук.

"Я думаю, что не будет меры пресечения, как мне доложили прокуроры", - заявил он.

Глава САП отметил, что Гладковского инкриминируется преступление средней тяжести и само расследование находиться на завершающем этапе.

Учитывая это, прокурора не считает необходимым применять к Гладковскому какую-либо меру пресечения.

Напомним, в понедельник стало известно, что по делу "Укроборонпрома" объявили подозрение Игорю Гладковскому - сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Его подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".

Напомним, летом суд признал недостоверным расследование Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере, которое вскрыло предполагаемую причастность Игоря Гладковского к схемам в "Укроборонпроме".

Отметим, коррупционный скандал в концерне весной 2019 года стал одним из самых громких событий президентской кампании. Журналисты утверждали, что участники схемы с большой наценкой перепродавали "Укроборонпрому" контрабандные запчасти для военной техники.

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