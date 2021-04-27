Гетманцев: правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі 

Правоохоронці мають швидко та прозоро розслідувати справу про розкрадання в "Укроборонпромі" , що стосуються зловживань на оборонних закупівлях за часів попередньої влади.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Закликаю правоохоронні органи якомога швидше розібратися, розслідувати і передати справи до суду - нехай суд дасть юридичну оцінку діям з боку посадових осіб держави та пов’язаних з ними осіб", - сказав народний депутат.

Також за його словами, за попередньої влади навмисне 3 роки блокували підписання закону, який вносив зміни до Кримінального кодексу, відповідно до яких встановлювалася відповідальність за постачання неякісного обладнання для української армії.

Нагадаємо, раніше сину колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Ігорю Гладковському повідомили про підозру.

Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродавали запчастини з великою націнкою.

Пізніше стало відомо, що прокуратура не проситиме про запобіжний захід для сина Гладковського.

Минулого тижня Ігоря Гладковського оголосили в розшук через те, що він тричі не з'явився в САП для отримання звинувачення.

26 квітня стало відомо, що Гладковський самостійно прийшов до САП для отримання обвинувального акту. При цьому він не був затриманий.