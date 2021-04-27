Гетманцев: правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі 

Правоохоронці мають швидко та прозоро розслідувати справу про розкрадання в "Укроборонпромі", що стосуються зловживань на оборонних закупівлях за часів попередньої влади.
Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Також за його словами, за попередньої влади навмисне 3 роки блокували підписання закону, який вносив зміни до Кримінального кодексу, відповідно до яких встановлювалася відповідальність за постачання неякісного обладнання для української армії.
"Закликаю правоохоронні органи якомога швидше розібратися, розслідувати і передати справи до суду - нехай суд дасть юридичну оцінку діям з боку посадових осіб держави та пов’язаних з ними осіб", - сказав народний депутат.
Нагадаємо, раніше сину колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Ігорю Гладковському повідомили про підозру.
Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродавали запчастини з великою націнкою.
Пізніше стало відомо, що прокуратура не проситиме про запобіжний захід для сина Гладковського.
Минулого тижня Ігоря Гладковського оголосили в розшук через те, що він тричі не з'явився в САП для отримання звинувачення.
26 квітня стало відомо, що Гладковський самостійно прийшов до САП для отримання обвинувального акту. При цьому він не був затриманий.