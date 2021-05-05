Гетманцев инициирует налоги для предпринимателей, зато дает льготы игорному бизнесу, - эксперт

"Вдруг появляется законопроект финансового комитета, где глава Даниил Гетманцев, который дает огромные льготы на налогообложение игорного бизнеса. Чувствуете разницу между бизнесменами, которые теряют свой бизнес, и игорным бизнесом, которому льготы ввели? Налог на прибыль вообще уменьшили с 30 до 10%, втрое уменьшили стоимость лицензии. Военный сбор вообще забрали, только по выигрышу более 50 тысяч", - заявил Добродомов.

По его словам, ранее власти заявляли, что от легализации игорного бизнеса рассчитывают получить дополнительные средства в бюджет. Однако сейчас предоставляет им налоговые льготы, несмотря на то, что в госбюджете огромные дыры.

Другие же отрасли значительно больше пострадали от кризиса, и именно они нуждаются в поддержке, однако для них власти предлагают повысить налоги.

"С одной стороны, давайте мы повысим налоги, а с другой - давайте налоги снизим и сделаем льготы для игорного бизнеса. Необходимый бизнес в нашей стране сегодня! Причем предлагается сделать от 3 до 5 лет. Это означает, что этих обещанных от легализации игорного бизнеса денег в бюджете не будет. А у нас последнее вытащат. Затем последуют повышение акцизов, табак, топливо, алкоголь", - подчеркнул Добродомов.

Он также отметил: повышение налогов приведет к росту цен и в конечном счете за это заплатят обычные украинцы.