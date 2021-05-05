"Раптом з’являється законопроєкт фінансового комітету, де голова Данило Гетманцев, який дає величезні пільги на оподаткування грального бізнесу. Відчуваєте різницю між бізнесменами, котрі втрачають свій бізнес, і гральним бізнесом, котрому пільги ввели? Податок на прибуток взагалі зменшили з 30 до 10%, втричі зменшили вартість ліцензії. Військовий збір взагалі забрали, лише по виграшу понад 50 тисяч", - заявив Добродомов.

За його словами, раніше влада заявляла, що від легалізації грального бізнесу розраховує отримати додаткові кошти до бюджету. Проте зараз надає їм податкові пільги, попри те, що у держбюджеті шалені дірки.

Інші ж галузі значно більше постраждали від кризи, і саме вони потребують підтримки, проте для них влада пропонує підвищити податки.

"З одного боку, давайте ми підвищимо податки, а з іншого - давайте ми податки зменшимо і зробимо пільги для грального бізнесу. Найнеобхідніший бізнес у нашій країні сьогодні! Причому пропонується зробити від 3 до 5 років. Це означає, що цих обіцяних від легалізації грального бізнесу грошей у бюджеті не буде. А у нас останнє витягнуть. Потім підуть підвищення акцизів, тютюн, пальне, алкоголь", - наголосив Добродомов.

Він також зазначив: підвищення податків призведе до зростання цін і кінець кінцем за це заплатять звичайні українці.