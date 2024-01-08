Гетманцев: контролювати використання Україною зовнішніх грошей нам допоможуть самі донори

Використання Україною міжнародної фінансової допомоги контролюватиметься як представниками закордонних донорів, так і відповідними державними органами з боку України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розказав голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, контролювати використання Україною коштів фінансової допомоги від міжнародних донорів будуть як представники самих донорів, так уповноважені вітчизняні органи влади. Серед таких органів влади, Гетманцев назвав, зокрема, Бюро економічної безпеки.

"Ми маємо внутрішні органи для контролю. БЕБ, який буде перевантажено, Державна аудиторська служба, Рахункова палата. Всі ці органи контролюватимуть використання коштів", - пояснив депутат.

Він додав, що на певному етапі розглядалась доцільність створення окремої структури, яка би контролювала використання Україною коштів міжнародної допомоги. Але наразі мова про це не йде.

Міжнародна допомога

За даними Мінфіну, у грудні Україна отримала 5 млрд доларів міжнародної допомоги в вигляді грантів та кредитів, а всього за рік - 42,5 млрд доларів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

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