ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гетманцев: контролировать использование Украиной внешних денег нам помогут сами доноры

Понедельник 08 января 2024 17:30
UA EN RU
Гетманцев: контролировать использование Украиной внешних денег нам помогут сами доноры Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Валерия Полищук

Использование Украиной международной финансовой помощи будет контролироваться как представителями зарубежных доноров, так и соответствующими государственными органами со стороны Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, контролировать использование Украиной средств финансовой помощи от международных доноров будут как представители самих доноров, так уполномоченные отечественные органы власти. Среди таких органов власти, Гетманцев назвал, в частности, Бюро экономической безопасности.

"Мы имеем внутренние органы для контроля. БЭБ, который будет перегружен, Государственная аудиторская служба, Счетная палата. Все эти органы будут контролировать использование средств", - пояснил депутат.

Он добавил, что на определенном этапе рассматривалась целесообразность создания отдельной структуры, которая бы контролировала использование Украиной средств международной помощи. Но пока речь об этом не идет.

Международная помощь

По данным Минфина, в декабре Украина получила 5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов, а всего за год - 42,5 млрд долларов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют