Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Ставка на марганцевую руду будет повышена до 6,25%

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал повышение ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В частности, Гетманцев сообщил, что предложение о повышении ставки на марганцевую руду могут внести в законопроект №1210, который профильный парламентский комитет рекомендовал к первому чтению. Рассмотрение законопроекта в Верховной раде может состоятся уже на этой неделе.

"Сейчас мы дополним законопроект (законопроект №1210, - ред.) и поднимаем и ставку на марганцевую руду тоже, потому что мы получили соответствующие данные из Минфина. Вспомните, нам рассказывали, что мы Коломойского специально не трогаем", - рассказал нардеп.

Как сообщил Гетманцев, согласно предоставленным Министерством финансов расчетам, сейчас ставка на марганцевую руду составляет 5% и должна быть повышена до 6,25%.

"Раньше этого предложения по марганцу не было, потому пока марганца нет в тексте закона. Фискальный эффект по марганцу меньше, а по руде – мы хотим 3 млрд гривен в бюджет, при хорошей рыночной конъюнктуре. При плохой конъюнктуре – под 2 млрд гривен", - отметил глава комитета.

Как известно, законопроект №1210, инициатором которого является Гетманцев, вызвал волну критики и замечаний со стороны бизнеса и экспертного сообщества. В частности, Европейская бизнес ассоциация выступила с заявлением, в котором призвала новую власть к результативному диалогу с бизнесом по налоговым изменениям в рамках законопроектов №1210 и №1210-1.

Кроме того, согласно прогнозам ассоциации, из-за налоговых изменений в рамках законопроекта №1210 Украина может потерять международные рынки.

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в свою очередь жаловался на отсутствие диалога с властью по законопроекту №1210.

"Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать - диалога власти на уровне Верховной рады и бизнеса, нет", - говорил глава Федерации.