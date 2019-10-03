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Гетманцев анонсував підвищення ставки ренти на марганцеву руду

Новини » Економіка    03.10.2019 - 10:16
Гетманцев анонсував підвищення ставки ренти на марганцеву руду
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Ставка на марганцеву руду буде підвищена до 6,25%

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував підвищення ставки ренти на марганцеву руду з 5% до 6,25%. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Гетманцев повідомив, що пропозицію про підвищення ставки на марганцеву руду можуть внести в законопроект №1210, який профільний парламентський комітет рекомендував до першого читання. Розгляд законопроекту у Верховній раді може відбутися вже на цьому тижні.

"Зараз ми доповнимо законопроект (законопроект №1210, - ред.) і піднімаємо і ставку на марганцеву руду теж, тому що ми отримали відповідні дані з Мінфіну. Згадайте, нам розповідали, що ми Коломойського спеціально не чіпаємо", - розповів нардеп.

Як повідомив Гетманцев, згідно з наданими Міністерством фінансів розрахунками, зараз ставка на марганцеву руду становить 5% і має бути підвищена до 6,25%.

"Раніше цієї пропозиції по марганцю не було, тому поки марганцю немає в тексті закону. Фіскальний ефект по марганцю менший, а по руді – ми хочемо 3 млрд гривень в бюджет, при гарній ринковій кон'юнктурі. При поганій кон'юнктурі – під 2 млрд гривень", - зазначив голова комітету.

Як відомо, законопроект №1210, ініціатором якого є Гетманцев, викликав хвилю критики і зауважень з боку бізнесу та експертного співтовариства. Зокрема, Європейська бізнес асоціація виступила з заявою, в якій закликала нову владу до результативного діалогу з бізнесом за податковим змінам в рамках законопроектів №1210 та №1210-1.

Крім того, згідно прогнозами асоціації, через податкові зміни в рамках законопроекту №1210 Україна може втратити міжнародні ринки.

Голова Федерації металургів України Сергій Біленький в свою чергу скаржився на відсутність діалогу з владою щодо законопроекту №1210.

"Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроекти 1012 і 1012-1 приймуть. Тому, на жаль, доводиться констатувати - діалогу влади на рівні Верховної ради і бізнесу, немає", - говорив глава Федерації.

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Новини України Горнометаллургический комплексДанило ГетманцевПодатки
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