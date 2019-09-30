Налоговые изменения: ЕБА призвала власть к результативному диалогу с бизнесом

Иллюстративное фото (eba.com.ua)

ЕБА призывает придерживаться принципа стабильности налоговой системы

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призывает новую власть к результативному диалогу с бизнесом по налоговым изменениям в рамках законопроектов №1210 и №1210-1 и настаивает на соблюдении принципа стабильности налоговой системы. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ассоциации.

Как напомнили в ЕБА, в рамках рабочей группы Верховной рады по вопросам налогов и финансов продолжаются активные обсуждения законопроектов №1210 и №1210-1 в части доработки положений относительно рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды.

"Мы приветствуем готовность власти к открытому диалогу с бизнесом, однако подчеркиваем, что такой диалог должен быть результативным. При этом результатом должно стать достижение компромисса в способ, который продемонстрирует уважение государства к установленным ею официальным правилам игры", - подчеркнули в ЕБА.

Ассоциация отмечает, что бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. При этом некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами), по мнению бизнеса, фактически, опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы.

Для качественных и стабильных налоговых правил Европейская бизнес ассоциация призывает рассматривать предложения по изменениям в порядке налогообложения "ресурсных" платежей именно во время планирования ожидаемой налоговой реформы.

Напомним, как заявили в "Арселормиттал Кривой Рог", возможные изменения в налоге на добычу железной руды в рамках законопроекта №1210 приведут к ухудшению финансового состояния украинского ГМК.

Неформально инициативу уже окрестили "законопроектом Коломойского".