Гетьманчук: PURL забезпечує Україні базовий рівень ракет для Patriot

Ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot Україна отримує від США через програму PURL. Проте через масштабування обстрілів російською балістикою потреба у кількості озброєння критично зросла.

Про це заявила голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Україна потребує ракет для Patriot

Гетьманчук окреслила роботу України для надання необхідних перехоплювачів.

"Ми працюємо на всіх можливих треках, аби захистити наше небо. Тому що насправді зараз це вже більше, ніж виключно про перехоплювачі. Це про захист неба і життів", - зазначила вона.

Голова місії України при НАТО зазначила, що першим треком є програма PURL, яка забезпечує Україні базовий рівень перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 щомісяця.

"Цей базовий рівень є недостатнім, враховуючи масштаб та інтенсивність російських балістичних атак, але навіть його має хтось надавати та хтось фінансувати", - додала вона.

Гетьманчук також подякувала за допомогу США.

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, що, попри власні потреби, зокрема на Близькому Сході, вони знаходять можливість наповнювати пакети PURL і за рахунок таких цінних для нас перехоплювачів", - каже вона.

Раніше РБК-Україна писало, що вперше країни-члени НАТО на рівні лідерів зафіксували в декларації, що Україна є контрибутором євроатлантичної безпеки, повідомила Гетьманчук.