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Гетманчук: PURL обеспечивает Украине базовый уровень ракет для Patriot

16:14 07.09.2026 Пн
2 мин
Украина остро нуждается в перехватчиках для защиты неба
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Гетманчук: PURL обеспечивает Украине базовый уровень ракет для Patriot Фото: Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук (flicr.com)
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Ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot Украина получает от США через программу PURL. Однако из-за масштабирования обстрелов российской баллистикой потребность в количестве вооружения критически возросла.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью РБК-Украина.

Украина нуждается в ракетах для Patriot

Гетманчук очертила работу Украины по предоставлению необходимых перехватчиков.

"Мы работаем на всех возможных треках, чтобы защитить наше небо. Потому что на самом деле сейчас это больше, чем исключительно о перехватчиках. Это о защите неба и жизней", - отметила она.

Глава миссии Украины при НАТО отметила, что первым треком является программа PURL, которая обеспечивает Украине базовый уровень перехватчиков PAC-3 и PAC-2 ежемесячно.

"Этот базовый уровень недостаточен, учитывая масштаб и интенсивность российских баллистических атак, но даже его должен кто-то предоставлять и кто-то финансировать", - добавила она.

Гетманчук также поблагодарила за помощь США.

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам, что, несмотря на собственные нужды, в частности на Ближнем Востоке, они находят возможность наполнять пакеты PURL и за счет таких ценных для нас перехватчиков", - говорит она.

Ранее РБК-Украина писало, что впервые страны-члены НАТО на уровне лидеров зафиксировали в декларации, что Украина - контрибутор евроатлантической безопасности, сообщила Гетманчук.

Также сообщалось, что, по словам Гетьманчук, Украина может не только усилить европейские возможности НАТО, но и в перспективе заменить некоторые американские.

Кроме того, контактная группа по обороне Украины "Рамштайн" теперь работает непрерывно, сообщила Гетьманчук.

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