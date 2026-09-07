ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна може замінити деякі американські можливості у НАТО, - Гетьманчук

08:44 07.09.2026 Пн
1 хв
Київ розглядають як потенційного постачальника окремих оборонних можливостей
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Україна може замінити деякі американські можливості у НАТО, - Гетьманчук Фото: голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук (flickr.com photos boellstiftung)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна в перспективі може не лише посилити оборонні можливості НАТО, а й замінити частину тих, що сьогодні забезпечують США.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.

За її словами, визнання України на рівні декларації Альянсу контрибутором безпеки свідчить, що країни НАТО бачать потенціал українських можливостей для посилення організації.

"У НАТО сьогодні ми чуємо дуже багато про те, яким чином ми могли б не лише посилити ті чи інші оборонні можливості Альянсу, а й у перспективі навіть замінити деякі з них", - сказала Гетьманчук.

Вона зазначила, що питання набуває особливого значення на тлі дискусій про так званий "НАТО 3.0" – більш "європейський" Альянс.

США позначають, які можливості продовжать надавати для оборони Європи в рамках NATO Force Model, а які – ні.

"Ми можемо не лише посилити європейські можливості НАТО, а й у перспективі замінити деякі американські", – наголосила глава української місії.

Нагадує, що глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, як змінюється роль України в Альянсі, яку підтримку НАТО надає Києву з постачанням перехоплювачів для Patriot і чому західні військові штаби використовують український бойовий досвід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО
Новини
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня
Аналітика
В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук
Роман Коткореспондент РБК-Україна В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук