ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В НАТО відбувся "ментальний злам" щодо України: посол в НАТО розкрила деталі

08:37 07.09.2026 Пн
2 хв
Україна тепер - не лише отримувач допомоги
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
В НАТО відбувся "ментальний злам" щодо України: посол в НАТО розкрила деталі Фото: посол України в НАТО Альона Гетьманчук (flickr.com_photos_boellstiftung)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Країни НАТО вперше на рівні лідерів офіційно визнали Україну спільним контрибютором євроатлантичної безпеки. Це рішення відкриває нові можливості для підтримки з боку союзників.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

Ментальний злам у НАТО

"Вперше країни-члени НАТО на рівні лідерів зафіксували в декларації, що Україна є контрибутором євроатлантичної безпеки", - зазначила Гетьманчук.

За її словами, це віддзеркалює ментальний злам, який зараз відбувається в НАТО щодо ролі України в євроатлантичній безпеці.

Дипломатка пояснила, що таке визнання відкриває можливість заохочувати країни Альянсу давати більше підтримки та робити більші внески в оборону України.

"Сьогодні, в принципі, йдеться в основному про фінансові внески: або на певне озброєння, або на наші власні оборонні виробництва, не просто про передачу всіх можливих західних озброєнь", - розповіла Гетьманчук.

В НАТО відбувся &quot;ментальний злам&quot; щодо України: посол в НАТО розкрила деталі

Фото: посол України в НАТО Альона Гетьманчук про нашу роль в Альянсі (інфографіка РБК-Україна)

Внески в Україну як інвестиції в оборону НАТО

"Визнання України контрибутором безпеки автоматично перетворює всі внески в підтримку України на інвестиції в євроатлантичну безпеку, в інвестиції у власну оборону країн-членів НАТО", - наголосила Гетьманчук.

Продовження рішень Гаазького саміту

Дипломатка зазначила, що це рішення є логічним продовженням домовленостей минулорічного Гаазького саміту, які вдалося зробити дієвими.

"Йдеться про рішення, коли будь-яка військова підтримка чи інвестиції в оборонне виробництво України зараховуються країні-члену НАТО в рахунок його власних витрат на оборону", - пояснила вона.

Гетьманчук нагадала, що на саміті НАТО в Гаазі країни зобов'язалися вийти на 5% витрат на оборону до 2035 року.

Нагадаємо, видання The Guardian писало, що військові планувальники, які працюють із НАТО, побоюються: Європа наразі не зможе витримати затяжну війну на виснаження з Росією через недостатню бойову готовність.

Тим часом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати готові підтримувати союзників у разі гібридних атак Росії, зокрема після спроби атаки дрона на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, яку Берлін пов'язав з Москвою.

За його словами, наступною ціллю таких атак може стати критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Україна
Новини
У Запоріжжі після атаки РФ палає торговельний центр
У Запоріжжі після атаки РФ палає торговельний центр
Аналітика
В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук
Роман Коткореспондент РБК-Україна В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук