В НАТО відбувся "ментальний злам" щодо України: посол в НАТО розкрила деталі
Країни НАТО вперше на рівні лідерів офіційно визнали Україну спільним контрибютором євроатлантичної безпеки. Це рішення відкриває нові можливості для підтримки з боку союзників.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
Ментальний злам у НАТО
"Вперше країни-члени НАТО на рівні лідерів зафіксували в декларації, що Україна є контрибутором євроатлантичної безпеки", - зазначила Гетьманчук.
За її словами, це віддзеркалює ментальний злам, який зараз відбувається в НАТО щодо ролі України в євроатлантичній безпеці.
Дипломатка пояснила, що таке визнання відкриває можливість заохочувати країни Альянсу давати більше підтримки та робити більші внески в оборону України.
"Сьогодні, в принципі, йдеться в основному про фінансові внески: або на певне озброєння, або на наші власні оборонні виробництва, не просто про передачу всіх можливих західних озброєнь", - розповіла Гетьманчук.
Фото: посол України в НАТО Альона Гетьманчук про нашу роль в Альянсі (інфографіка РБК-Україна)
Внески в Україну як інвестиції в оборону НАТО
"Визнання України контрибутором безпеки автоматично перетворює всі внески в підтримку України на інвестиції в євроатлантичну безпеку, в інвестиції у власну оборону країн-членів НАТО", - наголосила Гетьманчук.
Продовження рішень Гаазького саміту
Дипломатка зазначила, що це рішення є логічним продовженням домовленостей минулорічного Гаазького саміту, які вдалося зробити дієвими.
"Йдеться про рішення, коли будь-яка військова підтримка чи інвестиції в оборонне виробництво України зараховуються країні-члену НАТО в рахунок його власних витрат на оборону", - пояснила вона.
Гетьманчук нагадала, що на саміті НАТО в Гаазі країни зобов'язалися вийти на 5% витрат на оборону до 2035 року.
Нагадаємо, видання The Guardian писало, що військові планувальники, які працюють із НАТО, побоюються: Європа наразі не зможе витримати затяжну війну на виснаження з Росією через недостатню бойову готовність.
Тим часом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати готові підтримувати союзників у разі гібридних атак Росії, зокрема після спроби атаки дрона на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, яку Берлін пов'язав з Москвою.
За його словами, наступною ціллю таких атак може стати критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти.