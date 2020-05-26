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Герус требует от СБУ не допустить снижения стоимости электроэнергии для промышленности

Новости » Энергетика     26.05.2020 - 18:16
Герус требует от СБУ не допустить снижения стоимости электроэнергии для промышленности
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Нардеп убежденн, снижения цен на электроэнергии на рынке является негативным явлением

Глава парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус требует от Службы безопасности Украины (СБУ) принять меры, которые остановят снижение цен на электроэнергию для промышленных предприятий.

Об этом говорится в письме нардепа на адрес СБУ, передает РБК-Украина.

"В период 25-26 мая произошел обвал цен на биржевом сегменте в ринке на сутки вперед. 26 мая цена базовой нагрузки составила 858 грн за МВт-ч, что на 36% ниже, чем 16 мая. При этом 25 мая цена составила 791 грн за МВт-ч, что на 40% ниже, чем 15 мая", - написал Герус.

По его словам, на рынке на сутки вперед наблюдалось сокращение спроса на электроэнергию, тогда как нардеп считает, что спрос наоборот - должен увеличиваться из-за завершения карантина. Кроме того, нардеп убежден, такое снижения цен на электроэнергии на рынке является негативным явлением.

Напомним, ранее сообщалось, что для преодоления кризиса в энергетике в Украине создан Антикризисный энергетический штаб под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По итогу первого заседания, состоявшегося 29 апреля, был утвержден новый энергетический баланс на 2020 год, который решил часть проблем энергетической отрасли. 19 мая состоялось второе заседание штаба, на котором Кабинет министров разрешил госкомпании "Энергоатом" заключать двусторонние договора с промышленными предприятиями.

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец заявляла, что ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает крупнейший кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов.

Как писало РБК-Украина, по оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогу 2020 года может достичь 50 млрд грн.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Андрей Герусэнергетикапромышленность
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