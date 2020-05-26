Герус вимагає від СБУ не допустити зниження вартості електроенергії для промисловості

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Нардеп переконаний, зниження цін на електроенергію на ринку є негативним явищем

Голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус вимагає від Служби безпеки України (СБУ) вжити заходів, які зупинять зниження цін на електроенергію для промислових підприємств.

Про це йдеться в листі нардепа на адресу СБУ, передає РБК-Україна.

"В період 25-26 травня стався обвал цін на біржовому сегменті ринку на добу вперед. 26 травня ціна базового навантаження склала 858 грн за МВт-год, що на 36% нижче, ніж 16 травня. При цьому 25 травня ціна склала 791 грн за МВт-год, що на 40% нижче, ніж 15 травня", - написав Герус.

За його словами, на ринку на добу вперед спостерігалося скорочення попиту на електроенергію, тоді як нардеп вважає, що попит навпаки - повинен збільшуватися через завершення карантину. Крім того, нардеп переконаний, таке зниження цін на електроенергію на ринку є негативним явищем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для подолання кризи в енергетиці в Україні створено Антикризовий енергетичний штаб під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За підсумком першого засідання, яке відбулося 29 квітня, був затверджений новий енергетичний баланс на 2020 рік, який вирішив частина проблем енергетичної галузі. 19 травня відбулося друге засідання штабу, на якому Кабінет міністрів дозволив держкомпанії "Енергоатом" укладати двосторонні договори з промисловими підприємствами.

Раніше в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець заявляла, що ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати за багатомільярдних боргів.

Як писало РБК-Україна, за оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

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Автор: Олександра Діденко