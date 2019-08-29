Представитель президента в Кабмине Андрей Герус прокомментировал назначение министра энергетики. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министром энергетики будет не Всеволод Ковальчук.

"Я думаю, что нет, увидите. Подождем час и увидим", - сказал он.

Кроме того, по источникам РБК-Украина, министром энергетики на заседании Верховной рады 29 августа могут назначить Алексея Оржеля.

Ранее депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что Рада будет работать до завершения повестки дня. Он прогнозирует, что Рада сегодня поддержит все кадровые решения.

Также 29 августа Рада может назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел. Также источники издания сообщили, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.