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Срочник Нацгвардии сбил 7 вражеских воздушных целей

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Четверг 28 июля 2022 16:19
Срочник Нацгвардии сбил 7 вражеских воздушных целей Фото: Нацгвардеец сбил 7 вражеских воздушных целей (НГУ)
Автор: Олег Васкив

Срочник Национальной гвардии сбил уже 6 самолетов и одну крылатую ракету врага. Президент Владимир Зеленский присвоил военному звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника оперативного управления Главного управления НГУ Алексея Надточего.

Он отметил, что военнослужащий срочной службы Национальной гвардии продолжает уничтожать воздушные сил РФ.

"Так, 16 июля ним из ПЗРК была сбита крылатая ракета, а 17 июля - самолет Су-25. Всего на его счету - 7 пораженных целей, из них 6 самолетов и 1 крылатая ракета. Кстати, боец - Герой Украины", - сказал Надточий.

К слову, имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается. Только известно, что он родом из Ивано-Франковской области, а его позывной "Бандит".

Напомним, бойцы отряда специального назначения Нацгвардии 27 июля подобрались к врагу и одним выстрелом из ПТРК "Скиф" уничтожили БМП-2 вместе со всем экипажем.

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