Строковик Нацгвардії збив 7 ворожих повітряних цілей
Строковик Національної гвардії збив уже 6 літаків і одну крилату ракету ворога. Президент Володимир Зеленський присвоїв військовому звання Героя України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника оперативного управління Головного управління НГУ Олексія Надточого.
Він зазначив, що військовослужбовець строкової служби Національної гвардії продовжує знищувати повітряні сил РФ.
"Так, 16 липня ним з ПЗРК було збито крилату ракету, а 17 липня - літак Су-25. Усього на його рахунку - 7 уражених цілей, з них 6 літаків і 1 крилата ракета. До речі, боєць - Герой України", - сказав Надточий.
До слова, ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується. Лише відомо, що він родом з Івано-Франківської області, а його позивний "Бандіт".
Нагадаємо, бійці загону спеціального призначення Нацгвардії 27 липня підібралися до ворога та одним пострілом з ПТРК "Скіф" знищили БМП-2 разом з усім екіпажем.
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