UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германию прибыл первый поезд с украинской кукурузой

Фото: в Германию прибыл первый поезд с украинской кукурузой (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В портовый город Росток в Германии прибыл первый поезд с украинским зерном. Он экспортировал из Украины 1200 тонн кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR.

Сообщается, что кукурузу перевозил 21 вагон товарного поезда.

Представитель порта Якоб Любиг отметил, что зерно было в пути 5-8 дней.

Зерно перегрузили в другой поезд после прибытия на украинско-польскую границу.

Отмечается, что теперь кукуруза будет временно храниться в зернохранилищах Ростока. Куда дальше направят зерно пока неизвестно.

Любиг сказал, что кукурузу собрали в прошлом году, у нее качественный вид.

Представитель порта также отметил, что сейчас в пути находятся еще три поезда с украинским зерном.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира.

Кроме того, США планируют купить около 150 тысяч тонн украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияУкраинапродовольственный кризис