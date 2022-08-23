В Германию прибыл первый поезд с украинской кукурузой

В портовый город Росток в Германии прибыл первый поезд с украинским зерном. Он экспортировал из Украины 1200 тонн кукурузы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR.
Сообщается, что кукурузу перевозил 21 вагон товарного поезда.
Представитель порта Якоб Любиг отметил, что зерно было в пути 5-8 дней.
Зерно перегрузили в другой поезд после прибытия на украинско-польскую границу.
Отмечается, что теперь кукуруза будет временно храниться в зернохранилищах Ростока. Куда дальше направят зерно пока неизвестно.
Любиг сказал, что кукурузу собрали в прошлом году, у нее качественный вид.
Представитель порта также отметил, что сейчас в пути находятся еще три поезда с украинским зерном.
Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира.
Кроме того, США планируют купить около 150 тысяч тонн украинского зерна.
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