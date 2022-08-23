У Німеччину прибув перший потяг з українською кукурудзою

Повідомляється, що кукурудзу перевозив 21 вагон товарного поїзда.

Представник порту Якоб Любіг зазначив, що зерно було у дорозі 5-8 днів.

Зерно перевантажили в інший поїзд після прибуття на українсько-польський кордон.

Зазначається, що тепер кукурудза буде тимчасово зберігатися у зерносховищах Ростока. Куди далі направлять зерно поки невідомо.

Любіг сказав, що кукурудзу зібрали минулого року, вона має якісний вигляд.

Представник порту також зазначив, що наразі в дорозі знаходяться ще три поїзда з українським зерном.