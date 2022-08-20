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В Турции заявили, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира, - CNN

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Суббота 20 августа 2022 21:48
В Турции заявили, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира, - CNN Фото: Турция заявили, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что украинское "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянной мирной среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Генсек ООН Антониу Гутерреш и министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнули важность экспорта зерна, поскольку он поможет преодолеть продовольственный кризис, который коснулся всего мира, особенно снижение цен.

"С 1 августа всего 53 судна отплыли для грузов зерна, 27 из которых вышли из украинских портов”, - сказал Хулуси Акар в Стамбульском совместном координационном центре.

Акар считает, что это соглашение закладывает основу для постоянного мира.

Стамбульский центр состоит из представителей России, Украины, Турции и ООН, которые занимаются контролем черноморского экспорта украинского зерна и удобрений.

Напомним, что в Турции дали прогноз по количеству продукции, вывозимой из Украины"зерновым коридором".

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