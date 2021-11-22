ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Германию из Беларуси с начала года нелегально въехали более 10 тысяч человек

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 20:39
В Германию из Беларуси с начала года нелегально въехали более 10 тысяч человек Фото: В Германию из Беларуси с начала года нелегально въехали более 10 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала 2021 года через Беларусь в Германию въехала более 10 тысяч человек. При этом за первые три недели ноября зарегистрированы 2287 случаев нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным Федеральной полиции Германии, с января по июль в страну через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе - 474, в сентябре - 1903, в октябре - 5285.

При этом эпицентром по-прежнему является германо-польская граница, на которой с августа наблюдается "высокое миграционное давление".

Напомним, Литва не видит возможности ведения переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса. Минск перебросил к границе две тысячи нелегалов.

Кроме того, Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Германия Миграционный кризис
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ