В Германию из Беларуси с начала года нелегально въехали более 10 тысяч человек

С начала 2021 года через Беларусь в Германию въехала более 10 тысяч человек. При этом за первые три недели ноября зарегистрированы 2287 случаев нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По данным Федеральной полиции Германии, с января по июль в страну через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе - 474, в сентябре - 1903, в октябре - 5285.

При этом эпицентром по-прежнему является германо-польская граница, на которой с августа наблюдается "высокое миграционное давление".