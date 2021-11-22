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До Німеччини з Білорусі з початку року нелегально в'їхали понад 10 тисяч осіб

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Понеділок 22 листопада 2021 20:39
До Німеччини з Білорусі з початку року нелегально в'їхали понад 10 тисяч осіб Фото: до Німеччини з Білорусі з початку року нелегально в'їхали понад 10 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку 2021 року через Білорусь до Німеччини в'їхала понад 10 тисяч осіб. При цьому за перші три тижні листопада зареєстровано 2287 випадків нелегального в'їзду мігрантів в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За даними Федеральної поліції Німеччини, з січня по липень в країну через Білорусь в'їхали в цілому 26 нелегальних мігрантів, в серпні - 474, у вересні - 1903, в жовтні - 5285.

При цьому епіцентром як і раніше є німецько-польський кордон, на якому з серпня спостерігається "високий міграційний тиск".

Нагадавши, Литва не бачить можливості ведення переговорів з Білоруссю щодо врегулювання міграційної кризи. Мінськ перекинув до кордону дві тисячі нелегалів.

Крім того, Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою, підганяючи їх пострілами.

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Білорусь Германия Міграційна криза
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