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Литва предполагает, что Беларусь грузовиками свозит мигрантов к границе 

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Литва, Среда 10 ноября 2021 13:08
Литва предполагает, что Беларусь грузовиками свозит мигрантов к границе  Фото: Литва предполагает, что Беларусь грузовиками свозит мигрантов к границе (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас отметил стремительное движение мигрантов к литовской границе. Он предположил, что беженцев со стороны Беларуси могут свозить на грузовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Осуществляется движение (беженцев-ред.) к государственной границе. Слышим звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что, возможно, едут грузовики с нелегальными мигрантами", - отметил Любаевас.

Он также подчеркнул факт того, что именно белорусские силовики целенаправленно выталкивают мигрантов на литовскую границу.

"Это факт, что нелегальные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы", - подчеркнул Любаевас.

Напомним, вчера литовский Сейм поддержал правительственное предложение ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Решение вступило в силу уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.

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