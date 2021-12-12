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Германия заблокировала закупку оружия Украине через НАТО, - Резников

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО. В частности, по его словам, Берлин решил не продавать оружие, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении российских войск в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, правительство Германии в ноябре наложило вето на покупку Украиной винтовок для борьбы с беспилотниками и антиснайперских систем через Агентство поддержки и закупок НАТО. Однако по первому пункту Германия уступила, сочтя его нелетальным.

"Они продолжают строить газопровод "Северный поток-2" и в то же время блокируют наше оборонительное оружие. Это очень несправедливо", - сказал Резников, имея в виду российский газопровод, который проходит через Балтийское море в Германию в обход существующих маршрутов поставок газа через Украину.

Резников заявил, что, учитывая блокировку Германией закупок летального оборудования, Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние сделки с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Напомним, в конце апреля Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В перечне присутствовали системы противоракетной обороны.

После чего уже бывший глава МИД Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, отметив, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическими средствами, а поставки оружия в этом не помогут.

Кроме того, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия отказалась давать Украине оружие из-за патологичного страха Владимиром Путиным.

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НАТОГерманияАлексей РезниковОружие в Украине