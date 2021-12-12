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Німеччина заблокувала закупівлю зброї Україні через НАТО, - Резніков

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Неділя 12 грудня 2021 20:49
Німеччина заблокувала закупівлю зброї Україні через НАТО, - Резніков Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО. Зокрема, за його словами, Берлін вирішив не продавати зброю, попри попередження США про можливе вторгнення російських військ в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, уряд Німеччини в листопаді наклав вето на покупку Україною гвинтівок для боротьби з безпілотниками і антиснайперських систем через Агентство підтримки і закупівель НАТО. Однак за першим пунктом Німеччина поступилася, визнавши його нелетальним.

"Вони продовжують будувати газопровід" Північний потік-2 " і в той самий час блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо", - сказав Резніков, маючи на увазі російський газопровід, який проходить через Балтійське море до Німеччини в обхід існуючих маршрутів поставок газу через Україну.

Резніков заявив, що, враховуючи блокування Німеччиною закупівель летального обладнання, Україна буде прагнути придбати зброю через двосторонні угоди з союзниками, включаючи США, Великобританію, Литву і Францію.

Нагадаємо, в кінці квітня Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У переліку були присутні системи протиракетної оборони.

Після чого вже колишній глава МЗС Німеччини Хайко Маас виключив поставки зброї Україні, зазначивши, що конфлікт на Донбасі може бути вирішений тільки політичними засобами, а поставки зброї в цьому не допоможуть.

Крім того, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх Володимиром Путіним.

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НАТО Германия Олексій Резніков Зброя в Україні
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