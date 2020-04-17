Германия взяла эпидемию коронавируса под контроль, - Минздрав

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Германии коэффициент воспроизводства составляет 0,7

Уровень заражения коронавирусом в Германии снизился, коэффициент воспроизводства составляет 0,7. Такие данные опубликовал Института Роберта Коха, сообщает Deutschland Funk.

Президент института Лотар Вилер заявил, что коэффициент должен быть меньше 1, чтобы эпидемия утихла, сейчас на глобальном уровне он составляет 1,2.

Как отмечается, в марте коэффициент составлял три, 8 апреля - 1,3 - каждый с определенным диапазоном колебаний.

Вилер добавил, что для ослабления карантина имеет значение не только этот показатель, но также доля людей с иммунитетом в популяции и возможности системы здравоохранения.

Напомним, директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

Также в ВОЗ заявляли, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. По состоянию на сегодня Европа и Соединенные Штаты являются эпицентром пандемии коронавируса.

Вместе с тем, в организации отметили, что вакцина от COVID-19 будет готова не ранее чем через 12 месяцев.