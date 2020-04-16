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Следующие недели будут решающими для борьбы с COVID-19 в Европе, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 14:59
Следующие недели будут решающими для борьбы с COVID-19 в Европе, - ВОЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ВОЗ призвали не допускать ошибки

Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы. Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге во время пресс-конференции в Twitter.

По словам Клуге, несмотря на то, что в мире насчитано уже более 2 миллионов больных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пораженных европейских странах, в частности в Италии, Испании, Германии и Швейцарии. Однако другим странам только предстоит пережить пик заболеваемости.

"Следующие несколько недель будут решающими для Европы", - заявил он.

Также Клуге подчеркнул, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом, как и быстрого возвращения к привычной жизни.

"Не допускайте ошибки. Несмотря на весеннюю погоду мы и в дальнейшем находимся посреди бури", - добавил он.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что пандемия коронавирус в мире еще не достигла своего пика. По состоянию на сегодня Европа и Соединенные Штаты являются эпицентром пандемии коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ назвали ориентировочные даты для начала смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В организации советуют ослаблять ограничения не ранее чем через 2 недели.

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