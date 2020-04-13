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В Германии третий день подряд снижается заболеваемость COVID-19

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 10:55
В Германии третий день подряд снижается заболеваемость COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Германии за сутки подтвердили 2537 случаев COVID-19

В Германии третий день подряд фиксируют уменьшение количества новых заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Согласно данным, за прошлые сутки в Германии подтвердили 2537 новых заболеваний. Днем ранее было зарегистрировано 2821 случая COVID-19.

Всего в стране количество инфицированных коронавирусом выросло до 123 016 человек, из них 2799 умерли, 126 из которых за последние сутки.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Германии и Франции. При этом быстрое снятие ограничений может привести к смертельной второй волне.

Несмотря на заявление ВОЗ, в Испании 12 апреля вновь выросло количество летальных случаев. За субботу в стране умерли 619 пациентов.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом. Всего от вируса скончались 114 248 человек и 423 625 выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в США - свыше 560 тыс. из которых умерли около 22 тыс. и более 32 тыс. выздоровели.

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