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Німеччина взяла епідемію коронавірусу під контроль, - МОЗ

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 11:41
Німеччина взяла епідемію коронавірусу під контроль, - МОЗ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Німеччині коефіцієнт відтворення становить 0,7

Рівень зараження коронавірусом у Німеччині знизився, коефіцієнт відтворення становить 0,7. Такі дані опублікував Інституту Роберта Коха, повідомляє Deutschland Funk.

Президент інституту Лотар Вілер заявив, що коефіцієнт повинен бути менше ніж 1, щоб епідемія вщухла, зараз на глобальному рівні він становить 1,2.

Як зазначається, у березні коефіцієнт становив три, 8 квітня - 1,3 - кожен з певним діапазоном коливань.

Вілер додав, що для ослаблення карантину має значення не тільки цей показник, але також частка людей з імунітетом в популяції і можливості системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуґе заявив, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавірусу в країнах Європи.

Також у ВООЗ заявляли, що пандемія коронавірусу у світі ще не досягла свого піку. Станом на сьогодні Європа та Сполучені Штати є епіцентром пандемії коронавірусу.

Разом з тим, у організації наголосили, що вакцина від COVID-19 буде готова не раніше ніж через 12 місяців.

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