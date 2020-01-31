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Германия выделит средства на разработку вакцины против коронавируса

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 18:01
Германия выделит средства на разработку вакцины против коронавируса
Фото: Аня Каличек (facebook com anja karliczek)

Берлин выделит на разработку вакцины 90 млн евро

Германия выделит 90 миллионов евро на разработку вакцины против нового вида коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае. Об этом заявила министр науки Германии Аня Карличек, говорится на сайте немецкого ведомства.

По словам Карличек, немецкое правительство в рамках международной инициативы по разработке вакцины против нового коронавируса 2019-nCoV решило выделить финансовую помощь в размере 90 млн евро.

"Германия как один из основоположников международной инициативы CEPI (Коалиция инноваций по готовности к эпидемии - ред.), поддерживает ее, выделив 90 млн евро", - заявила министр.

Кроме того, биофармацевтическая компания CureVac из Тюбингена примет участие в научных работах по поиску вакцины против китайского коронавируса. Карличек надеется, что вакцина будет разработана "в относительно короткий срок".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение о выделении 10 млн евро для исследования нового китайского коронавируса и методов противодействия его распространению. До 12 февраля Еврокомиссия будет принимать научные проекты для финансирования.

Также РБК-Украина писало, что специалистам японского Национального института инфекционных заболеваний удалось выделить геном нового коронавируса. Выделение генома поможет в создании вакцины против коронавируса, который распространяется по миру.

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