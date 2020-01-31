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Германия эвакуирует из Уханя более 100 человек

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 16:46
Германия эвакуирует из Уханя более 100 человек
Иллюстративное фото (wikipedia org)

Самолет, который заберет немцев из Китая, вылетел из Кельна 31 января

Германия решила эвакуировать более 100 человек из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В пятницу, 31 января, с аэродрома близ германского Кельна вылетел военный самолет, который заберет 90 граждан Германии и 40 иностранцев из китайского города Ухань. Планируется, что самолет с эвакуированными вернется из Китая уже в субботу, 1 февраля.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, зараженных коронавирусом или тех, кто имеет подозрение на заболевание, не будет на борту самолета. Эвакуация также является добровольной.

Кроме того, самолет доставит в Китай более 10 тысяч защитных костюмов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом у ребенка. Это уже шестой случай заражения китайским коронавирусом в Германии. Отец ребенка контактировал с инфицированным коронавирусом человеком.

Также РБК-Украина писало, что в Германии подтвердили пятый случай заболевания новым видом коронавирус. Заболевание коронавирусом было подтверждено у сотрудника компании Webasto, который контактировал с инфицированным.

Кроме того, в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированной коронавирусом китаянкой.

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