Германия эвакуирует из Уханя более 100 человек

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Самолет, который заберет немцев из Китая, вылетел из Кельна 31 января

Германия решила эвакуировать более 100 человек из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В пятницу, 31 января, с аэродрома близ германского Кельна вылетел военный самолет, который заберет 90 граждан Германии и 40 иностранцев из китайского города Ухань. Планируется, что самолет с эвакуированными вернется из Китая уже в субботу, 1 февраля.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, зараженных коронавирусом или тех, кто имеет подозрение на заболевание, не будет на борту самолета. Эвакуация также является добровольной.

Кроме того, самолет доставит в Китай более 10 тысяч защитных костюмов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом у ребенка. Это уже шестой случай заражения китайским коронавирусом в Германии. Отец ребенка контактировал с инфицированным коронавирусом человеком.

Также РБК-Украина писало, что в Германии подтвердили пятый случай заболевания новым видом коронавирус. Заболевание коронавирусом было подтверждено у сотрудника компании Webasto, который контактировал с инфицированным.

Кроме того, в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированной коронавирусом китаянкой.