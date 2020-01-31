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Німеччина виділить кошти на розробку вакцини проти коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 18:01
Німеччина виділить кошти на розробку вакцини проти коронавірусу
Фото: Аня Каличек (facebook com anja karliczek)

Берлін виділить на розробку вакцини 90 млн євро

Німеччина виділить 90 мільйонів євро на розробку вакцини проти нового виду коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в Китаї. Про це заявила міністр науки Німеччини Аня Карличек, йдеться на сайті німецького відомства.

За словами Карличек, німецький уряд у межах міжнародної ініціативи з розробки вакцини проти нового коронавірусу 2019-nCoV вирішив виділити фінансову допомогу в розмірі 90 млн євро.

"Німеччина як один з основоположників міжнародної ініціативи CEPI (Коаліція інновацій з готовності до епідемії - ред.), підтримує її, виділивши 90 млн євро", - заявила міністр.

Крім того, біофармацевтична компанія CureVac з Тюбінгена візьме участь у наукових роботах з пошуку вакцини проти китайського коронавірусу. Карличек сподівається, що вакцина буде розроблена "у відносно короткий термін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія ухвалила рішення про виділення 10 млн євро для дослідження нового китайського коронавірусу та методів протидії його поширенню. До 12 лютого Єврокомісія прийматиме наукові проєкти для фінансування.

Також РБК-Україна писало, що фахівцям японського Національного інституту інфекційних захворювань вдалося виділити геном нового коронавірусу. Виділення геному допоможе у створенні вакцини проти коронавірусу, який поширюється світом.

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